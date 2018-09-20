В небе и под водой: в Академическом презентовали уникальные беспилотники

На первой международной конференции дронов в столице Урала презентовали уникальные беспилотники. Новейшие машины могут легко проникнуть, скажем, в здания с преступниками или добираться до кратера вулкана, куда человек не в состоянии попасть физически. Больше всего внимание профессионалов привлекли дроны, способные находиться в водной стихии, как рыбы. С помощью таких роботов теперь можно гораздо быстрее и безопаснее изучать рельеф дна или основание моста, например. Заменят ли дроны водолазов?