В календаре может появиться ещё один выходной

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Нерабочим предлагают сделать День комсомола – 29 октября

Так, Новый год россияне нынче будут отмечать с 30 декабря по 8 января. При этом выходные дни 5 и 6 января переносятся на май, из-за чего праздник труда в стране растянется аж на пять дней. Хватит времени, чтобы навести порядок на даче. День Победы мы будем праздновать четыре дня, зато главный праздник нашего государства — 12 июня — лишь один. На трое суток растянется День народного единства. Благодаря графику, Россия по-прежнему сохраняет за собой статус одной из самых отдыхающих стран мира.

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