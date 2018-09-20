В Екатеринбурге прошёл первый чемпионат России по мастерству лесоруба

Лес рубят — щепки летят. Да не просто летят, а буквально с выверенной скоростью, оказываясь в итоге в четко указанном месте. Исключительная точность с учетом множества факторов – обязательная составляющая работы лесорубов. Уровень их мастерства сегодня оценили на чемпионате России.