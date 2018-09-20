В Екатеринбурге прошёл первый чемпионат России по мастерству лесоруба

Если бы конкурс проходил в лесу, от него бы за несколько часов остались одни пеньки

Лес рубят — щепки летят. Да не просто летят, а буквально с выверенной скоростью, оказываясь в итоге в четко указанном месте. Исключительная точность с учетом множества факторов – обязательная составляющая работы лесорубов. Уровень их мастерства сегодня оценили на чемпионате России.

Также в разделе Жизнь

Еда за три рубля. В Екатеринбурге стартовал гастрономический эксперимент
10.09.2018
Еда за три рубля. В Екатеринбурге стартовал гастрономический эксперимент
Сейлор мун из фетра. Свердловчанка шьет из ткани героев анимэ
24.08.2018
Сейлор мун из фетра. Свердловчанка шьет из ткани героев анимэ
«Цвет настроения синий» на новый лад. Музыкальную пародию екатеринбуржца лайкнул сам Киркоров
28.08.2018
«Цвет настроения синий» на новый лад. Музыкальную пародию екатеринбуржца лайкнул сам Киркоров
Возраст скорости не помеха: пенсионеры выехали на гоночную трассу
06.09.2018
Возраст скорости не помеха: пенсионеры выехали на гоночную трассу
Сегодня
В Екатеринбурге прошёл первый чемпионат России по мастерству лесоруба