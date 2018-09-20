Лес рубят — щепки летят. Да не просто летят, а буквально с выверенной скоростью, оказываясь в итоге в четко указанном месте. Исключительная точность с учетом множества факторов – обязательная составляющая работы лесорубов. Уровень их мастерства сегодня оценили на чемпионате России.
В Екатеринбурге прошёл первый чемпионат России по мастерству лесоруба
Если бы конкурс проходил в лесу, от него бы за несколько часов остались одни пеньки
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В Екатеринбурге прошёл первый чемпионат России по мастерству лесоруба