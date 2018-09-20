Убил одним ударом: 16-летний подросток до смерти избил взрослого мужчину

По словам свидетелей, в руках у парня был кастет. От такого удара мужчина упал на землю. Скорая увезла пострадавшего в реанимацию, где он скончался на следующий день, не приходя в сознание. Сегодня прохожего похоронили. По предварительным результатам вскрытия, у 42-летнего мужчины был перелом носа и серьезная черепно-мозговая травма. Подросток уже признал свою вину. Ему планируют предъявить обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы. Но несовершеннолетний может получить не больше десяти. В момент нападения с 16-летним юношей были друзья, они уже успели дать против него показания.