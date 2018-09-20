Лось против газели: парнокопытные провоцируют ДТП в регионе

За неделю на Серовском тракте зафиксировали три аварии

В регионе парнокопытные массово устраивают ДТП. Только за одну неделю на Серовском тракте зафиксировали три аварии. Охотники говорят, ничего удивительного. По биологическому календарю у лосей в разгаре гон. Но вот водителям гнать сейчас не стоит, поскольку это может стоить жизни не только животным, но и самим автомобилистам

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Лось против газели: парнокопытные провоцируют ДТП в регионе