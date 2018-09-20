Брошенная машина не дает проложить дорогу асфальтоукладчику

Чтобы не терять времени, рабочие возвели забытый автомобиль в квадрат. Но уложить асфальт под ним нереально. Дорожники в тупике — найти владельца никак не получается. Среди улик — наклейка «в машине малыш». Вероятно, авто принадлежит молодой маме. Но дальше таких умозаключений прохожие не уехали. Возмущаются, из-за автоледи здесь никак не закончится ремонт.