Брошенная машина не дает проложить дорогу асфальтоукладчику

Дорожные рабочие не смогли найти хозяина автомобиля

Чтобы не терять времени, рабочие возвели забытый автомобиль в квадрат. Но уложить асфальт под ним нереально. Дорожники в тупике — найти владельца никак не получается. Среди улик — наклейка «в машине малыш». Вероятно, авто принадлежит молодой маме. Но дальше таких умозаключений прохожие не уехали. Возмущаются, из-за автоледи здесь никак не закончится ремонт.

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Брошенная машина не дает проложить дорогу асфальтоукладчику