В Екатеринбурге осудили владельца резиновой квартиры, который прославился на всю Россию. За несколько лет предприимчивый горожанин умудрился поставить на учет в своей маленькой квартире население двух поселков. Причем делал он это якобы легально, через миграционный стол. Этот вопиющий факт стал яблоком раздора между прокуратурой и полицией на самых верхах.
9000 в одной квартире: суд вынес приговор владельцу резиновой квартиры
Предприимчивый горожанин разместил 9000 человек в маленькой комнате
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9000 в одной квартире: суд вынес приговор владельцу резиновой квартиры