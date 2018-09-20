9000 в одной квартире: суд вынес приговор владельцу резиновой квартиры

В Екатеринбурге осудили владельца резиновой квартиры, который прославился на всю Россию. За несколько лет предприимчивый горожанин умудрился поставить на учет в своей маленькой квартире население двух поселков. Причем делал он это якобы легально, через миграционный стол. Этот вопиющий факт стал яблоком раздора между прокуратурой и полицией на самых верхах.