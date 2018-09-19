Золото наше! В Кольцово торжественно встретили Анастасию Татареву

Несмотря на позднее время в Кольцово собралась настоящая группа поддержки. Спортсменку встречали родители, чиновники и юные гимнастки. Насте подарили столько букетов, что они даже не уместились у нее в руках. Вместе с медалью девушка привезла из Болгарии звание шестикратной чемпионки мира. Но признается: борьба была не простой. Главными конкурентами россиянок были спортсменки из Италии, но наши оказались сильнее. Теперь девушки претендуют на место в Олимпийской сборной страны. Настя намерена усиленно тренироваться, чтобы повысить свои шансы. И снова побороться за Олимпийскую медаль.