Золото наше! В Кольцово торжественно встретили Анастасию Татареву

Спортсменка вернулась из Болгарии с золотой медалью по художественной гимнастике

Несмотря на позднее время в Кольцово собралась настоящая группа поддержки. Спортсменку встречали родители, чиновники и юные гимнастки. Насте подарили столько букетов, что они даже не уместились у нее в руках. Вместе с медалью девушка привезла из Болгарии звание шестикратной чемпионки мира. Но признается: борьба была не простой. Главными конкурентами россиянок были спортсменки из Италии, но наши оказались сильнее. Теперь девушки претендуют на место в Олимпийской сборной страны. Настя намерена усиленно тренироваться, чтобы повысить свои шансы. И снова побороться за Олимпийскую медаль.

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