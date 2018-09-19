Жители двора на Ленина против контейнерной площадки

Пока одни никак не дождутся мусорных контейнеров, другие — от них отказываются. Жители двора на Ленина сегодня буквально грудью встали на пути экскаватора. Коммунальщики пытались оборудовать там контейнерную площадку. Управляющая компания пытается выполнить рекомендации Роспотребнадзора. Санитарные врачи посоветовали обеспечить жителей дополнительным местом для складирования отходов. До сих пор вся округа — а это 11 домов — пользовалась этой контейнерной площадкой. Но недавно один из дворов захотел огородиться, так что контейнеры вскоре окажутся за забором. Управленцы решили позаботиться о жильцах, но забыли согласовать с ними новое место. Теперь же о правах собственников коммунальщикам напомнит прокуратура. Жители уже обратились в надзорный орган.