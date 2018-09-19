Свердловские бобры переезжают: зоозащитники решили спасти грызунов от смерти

Их «депортируют» в соседнюю Челябинскую область

Новость, которую специально не придумаешь. Бобров из Ревды хотят депортировать в Челябинск. Так зоозащитники собираются спасти грызунов от смерти. Говорят, на Среднем Урале этих животных в избытке — раз даже охота на них открыта — а вот на Южном популяция невелика. Поэтому вместо отстрела активисты предлагают переселять зверьков. Переговоры с ревдинским охотхозяйством челябинские защитники животных уже ведут — даже создана особая рабочая группа. Активисты предлагают передать им бобров, обреченных на смерть в рамках утвержденных квот. Волонтеры обещают не только самостоятельно отловить, но и доставить грызунов в новую среду обитания. Главное, успеть переехать до холодов. В охотничьем хозяйстве к такой инициативе относятся с недоумением. Мол, просто так бобров не отстреливают — лишь регулируют численность строителей плотин законными методами.

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Свердловские бобры переезжают: зоозащитники решили спасти грызунов от смерти