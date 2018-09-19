Санкции не помеха. В Свердловской области открылся новый производственный комплекс Boeing

Известно, что завод будет специализироваться на обработке титановых заготовок

Сотрудничество Урала и американской корпорации насчитывает два десятка лет — для производителей самолетов отечественный титан вне конкуренции. И хотя не так давно выгодное партнерство оказалось под угрозой из-за вступления в силу нового пакета санкций, совместное производство все же заработало. На новом заводе будут трудиться двести свердловчан.

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Санкции не помеха. В Свердловской области открылся новый производственный комплекс Boeing