Санкции не помеха. В Свердловской области открылся новый производственный комплекс Boeing

Сотрудничество Урала и американской корпорации насчитывает два десятка лет — для производителей самолетов отечественный титан вне конкуренции. И хотя не так давно выгодное партнерство оказалось под угрозой из-за вступления в силу нового пакета санкций, совместное производство все же заработало. На новом заводе будут трудиться двести свердловчан.