Пневмония наступает. В регионе за неделю зафиксировали почти пятьсот случаев заражения

Растет и количество заболевших ОРВИ. Сейчас как раз начало сезона простуд. За семь дней в больницы региона обратилось больше 27 тысяч человек. Наибольший прирост заболеваемости — среди детей и подростков от 7 до 17 лет. Радует одно — в области пока ни одного случая гриппа. Но расслабляться рано — уверены медики. Они рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе, заниматься физкультурой, принимать витамины и правильно питаться, а самое главное — поставить прививки от гриппа.