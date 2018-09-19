На дворе трава, у двора — труба. На Уралмаше возле домов коммунальщики раскопали теплотрассу

На дне вырытой для других ямы, тепловики нашли другие трубы, которые мешают работам

Жители вынуждены балансировать на отмостках по дороге к остановке или магазину. Такой путь не всем по силам. Но это пол-беды. Люди переживают, что из-за недоделанной работы они останутся без тепла. За чем дело стало, соседям никто не объяснил. В местном ЖЭУ рассказали, что новые трубы просто не входят в лотки. Мол, мешают коммуникации водоканала.

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На дворе трава, у двора — труба. На Уралмаше возле домов коммунальщики раскопали теплотрассу