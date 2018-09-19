Медицина на уровне. Екатеринбург вошел в топ-10 городов с самым качественным здравоохранением в стране

Екатеринбург оказался на шестой строчке рейтинга

Первые позиции заняли Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Балашиха и Тюмень. Исследование проводилось в городах с населением более 250 тысяч человек. Горожане отметили, что особенно довольны медицинскими услугами, полученными по полисам дополнительного страхования. Их предоставляют некоторые работодатели, но можно приобрести и за свой счет. Отметили исследователи и недостатки системы. Так, все больше россиян считает, что в их городе не хватает медучреждений.

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Медицина на уровне. Екатеринбург вошел в топ-10 городов с самым качественным здравоохранением в стране