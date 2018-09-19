Кажется, забыли про вывоз мусора. Жители города жалуются на антисанитарию

На свалке реформы — оказались жители домов в Чкаловском районе, потому что из-за чисто административных изменений в коммунальной сфере у них не стало базовой бытовой услуги — возможности выкидывать мусор. Раньше у домов были мусорные контейнеры, но областное министерство ЖКХ расторгло договор с подрядчиком, который вывозил отходы, а до заключения нового контракта — еще не один месяц.