Драма Коляды: суд признал драматурга виновным в ДТП

Суд не лишать его свободы, а лишь ограничить

Место действия — суд, главный герой драмы — Николай Коляда. Известного драматурга сегодня признали виновным в ДТП на Сибирском тракте. Хотя сам Николай Владимирович от ответственности не отказывался, и даже выплатил пострадавшему 200 тысяч рублей. Теперь, по решению суда, «солнцу русской драматургии» нужно доплатить такую же сумму. Но расплачиваться придётся еще и свободой… передвижения. За пределы города Коляде без разрешения не выехать. Казалось бы, занавес! Но это еще не конец истории.

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Драма Коляды: суд признал драматурга виновным в ДТП