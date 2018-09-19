Драма Коляды: суд признал драматурга виновным в ДТП

Место действия — суд, главный герой драмы — Николай Коляда. Известного драматурга сегодня признали виновным в ДТП на Сибирском тракте. Хотя сам Николай Владимирович от ответственности не отказывался, и даже выплатил пострадавшему 200 тысяч рублей. Теперь, по решению суда, «солнцу русской драматургии» нужно доплатить такую же сумму. Но расплачиваться придётся еще и свободой… передвижения. За пределы города Коляде без разрешения не выехать. Казалось бы, занавес! Но это еще не конец истории.