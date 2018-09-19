Депутаты приняли власть. Избранные депутаты городской думы сегодня получили мандаты

Первый раз — в свой первый созыв. Политический вундеркинд Тимофей Жуков на вручение мандатов пришел, словно в новую школу — в рюкзаком. Самый молодой депутат екатеринбургской думы, впрочем, не робкого десятка — готов спорить со старшими товарищами. Это, действительно, напоминает торжественную линейку. Но большинство думцев на нее не спешат — ждут коллег на крыльце. Слишком уж место непривычное — удостоверения депутатам городской думы впервые вручают в областном правительстве.