Больше, лучше, быстрее. В Екатеринбурге продолжается глобальная модернизация сетей связи

Обновление позволило достичь невиданной доселе скорости интернета

Дальше — больше. Планируется, что в ближайшие полтора года устаревшие коммуникации заменят и в отдаленных районах Екатеринбурга. И все горожане смогут пользоваться сверхскоростным интернетом. Если раньше скорость соединения исчислялась мегабитами, то теперь порядок значений изменился на гигабит в секунду. Ведь растут не только потребности абонентов, но и расширяется ассортимент контента. Так разогнаться при виртуальном «сёрфинге» пользователи смогут не только внутри сети, но и на внешних ресурсах — например, при просмотре фильмов или сериалов в высоком разрешении или играх онлайн. А скачивание гигабайт информации с такой скоростью — дело считанных секунд.

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