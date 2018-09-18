В Нижнем Тагиле снесли дом на дереве

Ставший знаменитым нижнетагильский пенсионер вынужден разобрать свою постройку

Ранее конструкцию активно критиковали соседи. Недовольство было связано не с архитектурными нюансами сооружения, а с его небезопасной эксплуатацией. Необычное жилище над головами соседей простояло около месяца. Пока они были в отпуске, пенсионер свил на деревьях на границе участков гнездышко. Провел туда электричество и начал приглашать туда всех желающих, чтобы открыть гостям необычный вид. Вот только тем, кто под домиком, такой пейзаж не радовал. Из-за летящих вниз стройматериалов и инструментов жильцам по соседству пришлось сделать перестановку.

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