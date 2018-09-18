В Екатеринбурге начали отключать фонтаны

Если она замерзнет, сети могут лопнуть. Повредить коммуникации может любой мусор, поэтому фонтаны полностью вычищают. Уборщикам попадаются и необычные находки: заграничные монеты и сотовые телефоны. Все это добро, понятное дело, убирают. Сама консервация состоит из нескольких этапов. На первом из фонтана сливают воду и снимают насосы. На втором коммунальщики смывают со стен и дна осадок. Одним из первых на зимовку ушел фонтан возле Театра Драмы, на очереди сооружения на Вайнера и площади Труда. В конце недели будет отключен последний фонтан за оперным театром.