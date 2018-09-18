Старый новый дом: новостройка в Заречном трещит по швам

Новостройка в Заречном буквально рассыпается на глазах у изумленных новосёлов. Стены трескаются, отделка крошится, а холод зимой стоит такой, что жить можно только на кухне — пока не меркнет газ, пока горит плита. При этом компания-застройщик не спешит помогать, и занята возведением многоквартирника по соседству.