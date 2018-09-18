Смерть в школе: в Екатеринбурге выясняют обстоятельства гибели пятиклассника

Гимназисту стало плохо прямо на уроке, довезти до больницы скорая не успела

Ученик умер в машине реанимации. Точную причину трагедии врачи пока не называют. По словам директора школы, ребенку стало плохо на уроке труда. Мальчик внезапно заплакал и пожаловался на головную боль. В медпункте ученику померили давление — верхнее подскочило аж до 190! Через 20 с лишним минут прибыла неотложка. Медики перенесли ребенка в машину, где он скончался спустя несколько минут. Сейчас судмедэксперты выясняют причину смерти. Как выяснилось, у ребенка была третья группа здоровья и избыточный вес. За несколько дней до случившегося школьник пропустил занятия из-за высокой температуры. Однако в день трагедии мальчик выглядел вполне здоровым.

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Смерть в школе: в Екатеринбурге выясняют обстоятельства гибели пятиклассника