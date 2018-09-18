Ночь фонтанов: запуск тепла в Екатеринбурге начался с аварий

Трубы и батареи не выдерживают напора

В городе стартовал отопительный сезон — и это вызвало недовольство многих горожан. Но нынче люди сетуют не на то, что тепло дают слишком поздно и что, мол, зима снова застала коммунальщиков врасплох. На этот раз сама подача отопления — будто катаклизм. Трубы и батареи не выдерживают напора: где-то течет, где-то кипяток бьёт фонтаном. Страдают люди и даже одна собачка.

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