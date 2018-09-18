На Химмаше рабочие повредили батареи в ходе капремонта

Собственникам предлагают заменить радиаторы самим

С особым чувством начало отопительного сезона ждет и дом на Химмаше. Вроде бы и мерзнуть не хочется, а с другой стороны — страшно. Этим летом там прошёл капитальный ремонт, но в здании починили только трубы. Радиаторы при первой же проверке потекли. Теперь люди боятся, во-первых, того, что трубы отопления просто не выдержат давления, а во-вторых, что им придется ремонтировать батареи за свой счет.

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