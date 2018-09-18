С особым чувством начало отопительного сезона ждет и дом на Химмаше. Вроде бы и мерзнуть не хочется, а с другой стороны — страшно. Этим летом там прошёл капитальный ремонт, но в здании починили только трубы. Радиаторы при первой же проверке потекли. Теперь люди боятся,
На Химмаше рабочие повредили батареи в ходе капремонта
Собственникам предлагают заменить радиаторы самим
С особым чувством начало отопительного сезона ждет и дом на Химмаше. Вроде бы и мерзнуть не хочется, а с другой стороны — страшно. Этим летом там прошёл капитальный ремонт, но в здании починили только трубы. Радиаторы при первой же проверке потекли. Теперь люди боятся,
Также в разделе Городской дозор
Вчера
На Химмаше рабочие повредили батареи в ходе капремонта