Маг Вуду Антон Симаков погадал екатеринбуржцам

На набережной он гадал всем желающим за один рубль

Гадал маг на картах Таро и резных рунах. Владимиру Путину карты выпали сильные — заключил Симаков. Но подробностей не озвучил. Впрочем, спрашивали экстрасенса не только о президенте. Вопросы задавали и о пенсионной реформе, и о заявке Екатеринбурга на ЭКСПО-2025. Кстати, на последний вопрос ответ маг дал не утешительный. Но будем надеяться, что потусторонние силы ошиблись. Или что спрашивал про всемирную выставку неискренний человек. Ведь Симаков предупредил, что честные ответы приходят только откровенным людям. Сеанс гадания принес Симакову около 30 рублей

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