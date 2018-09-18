Храм для подводников: кральцы построили церковь в Мурманске

Екатеринбургские меценаты построили храм под Мурманском. Это не первая помощь, которую благотворители оказывают жителям этого региона. Дело в том, что уральцы шефствуют над базирующимся здесь атомоходами «Екатеринбург» и «Верхотурье». Помощь подводникам продолжается уже на протяжении многих лет, и вся она принимается с благодарностью, но Возведение Храма было чуть ли не самым долгожданным событием.