Фонтаны засыпают, просыпается инициатива — инициатива устроить в городе побольше новых парков. Всё подсчитано точно: быстро, красиво и недорого в мегаполисе можно организовать девять новых рекреационных зон. Любопытно, что проекты парков — дело рук не московских урбанистов и не местных архитекторов, а учеников городских школ. Одарённые ребята придумали, как можно улучшить родной город. В мэрии обещают внимательно рассмотреть идеи и взять их в работу.
Алиса в Екатеринбурге и Улетный парк: в городе появятся новые зеленые зоны
Проекты парков — дело рук учеников городских школ
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10.09.2018
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Алиса в Екатеринбурге и Улетный парк: в городе появятся новые зеленые зоны