Алиса в Екатеринбурге и Улетный парк: в городе появятся новые зеленые зоны

Фонтаны засыпают, просыпается инициатива — инициатива устроить в городе побольше новых парков. Всё подсчитано точно: быстро, красиво и недорого в мегаполисе можно организовать девять новых рекреационных зон. Любопытно, что проекты парков — дело рук не московских урбанистов и не местных архитекторов, а учеников городских школ. Одарённые ребята придумали, как можно улучшить родной город. В мэрии обещают внимательно рассмотреть идеи и взять их в работу.