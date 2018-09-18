Алиса в Екатеринбурге и Улетный парк: в городе появятся новые зеленые зоны

Проекты парков — дело рук учеников городских школ

Фонтаны засыпают, просыпается инициатива — инициатива устроить в городе побольше новых парков. Всё подсчитано точно: быстро, красиво и недорого в мегаполисе можно организовать девять новых рекреационных зон. Любопытно, что проекты парков — дело рук не московских урбанистов и не местных архитекторов, а учеников городских школ. Одарённые ребята придумали, как можно улучшить родной город. В мэрии обещают внимательно рассмотреть идеи и взять их в работу.

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