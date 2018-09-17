Утонул в аварии: под Екатеринбургом водитель вылетел с дороги в болото

Авария случилась в конце проспекта Космонавтов — на развилке с ЕКАД. По словам очевидцев, машина резко вылетела с дороги и, подскочив на насыпи и сломав кусты, приземлилась в болото. От удара у ВАЗа вылетели стекла. Водитель, по всей видимости, пытался выбраться через разбитое окно, но не смог, скончался на месте. Из водоема его тело доставали спасатели. Почему произошла трагедия, теперь выясняют автоинспекторы.