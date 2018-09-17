Авария случилась в конце проспекта Космонавтов — на развилке с ЕКАД. По словам очевидцев, машина резко вылетела с дороги и, подскочив на насыпи и сломав кусты, приземлилась в болото. От удара у ВАЗа вылетели стекла. Водитель, по всей видимости, пытался выбраться через разбитое окно, но не смог, скончался на месте. Из водоема его тело доставали спасатели. Почему произошла трагедия, теперь выясняют автоинспекторы.
Утонул в аварии: под Екатеринбургом водитель вылетел с дороги в болото
Выбраться из затопленной машины мужчина не смог
Также в разделе ЧП
Вчера
Утонул в аварии: под Екатеринбургом водитель вылетел с дороги в болото