Утонул в аварии: под Екатеринбургом водитель вылетел с дороги в болото

Выбраться из затопленной машины мужчина не смог

Авария случилась в конце проспекта Космонавтов — на развилке с ЕКАД. По словам очевидцев, машина резко вылетела с дороги и, подскочив на насыпи и сломав кусты, приземлилась в болото. От удара у ВАЗа вылетели стекла. Водитель, по всей видимости, пытался выбраться через разбитое окно, но не смог, скончался на месте. Из водоема его тело доставали спасатели. Почему произошла трагедия, теперь выясняют автоинспекторы.

Также в разделе ЧП

Смерть в садике: родители погибшей девочки в суде выясняют, что же случилось с 6-летней дочкой
28.08.2018
Смерть в садике: родители погибшей девочки в суде выясняют, что же случилось с 6-летней дочкой
Вспыхнула крыша: на Уралмаше загорелся трамвай
11.09.2018
Вспыхнула крыша: на Уралмаше загорелся трамвай
Крушение в космосе: в парке Маяковского упала карусель
23.07.2018
Крушение в космосе: в парке Маяковского упала карусель
И на нашей улице праздник. На трассе возле большого истока распродают астраханские арбузы
09.08.2018
И на нашей улице праздник. На трассе возле большого истока распродают астраханские арбузы
Вчера
Утонул в аварии: под Екатеринбургом водитель вылетел с дороги в болото