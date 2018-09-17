Тёпленькая пошла: отопительный сезон стартовал в уральской столице

Тепло начали давать раньше срока

Много рябины — к холодной зиме. Таков прогноз на отопительный сезон от регионального министра энергетики и ЖКХ. Но к холодам, заверил чиновник, Свердловская область готова. В Екатеринбурге начнет теплеть уже сегодня — батареи нагреются в больницах, детских садах и школах. И только на следующей неделе очередь дойдет до жилых домов.

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