Тёпленькая пошла: отопительный сезон стартовал в уральской столице

Много рябины — к холодной зиме. Таков прогноз на отопительный сезон от регионального министра энергетики и ЖКХ. Но к холодам, заверил чиновник, Свердловская область готова. В Екатеринбурге начнет теплеть уже сегодня — батареи нагреются в больницах, детских садах и школах. И только на следующей неделе очередь дойдет до жилых домов.