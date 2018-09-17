Сказочница Вера Сибирёва получила тираж долгожданного сборника

Знаменитая бабушка получила на руки тысячу экземпляров «Бездонного озера»

История создания этой книги тронула людей по всему миру. Чтобы собрать деньги на выпуск сборника с иллюстрациями покойной дочери, Вера Сибирева продавала на улице свои сказки. Брошюрки с удмуртскими легендами разлетелись за несколько дней, а неравнодушные читатели помогли собрать деньги на полноценное красочное издание. Как и хотела писательница, книга получилось яркой и по-настоящему доброй. Теперь Вера Васильевна ждет своих поклонников и тех, кто помог сделать сказку былью, на презентацию. Встреча состоится в эту пятницу в два часа дня в библиотеке имени Белинского.

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