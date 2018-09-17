Сказочница Вера Сибирёва получила тираж долгожданного сборника

История создания этой книги тронула людей по всему миру. Чтобы собрать деньги на выпуск сборника с иллюстрациями покойной дочери, Вера Сибирева продавала на улице свои сказки. Брошюрки с удмуртскими легендами разлетелись за несколько дней, а неравнодушные читатели помогли собрать деньги на полноценное красочное издание. Как и хотела писательница, книга получилось яркой и по-настоящему доброй. Теперь Вера Васильевна ждет своих поклонников и тех, кто помог сделать сказку былью, на презентацию. Встреча состоится в эту пятницу в два часа дня в библиотеке имени Белинского.