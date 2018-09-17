Потолок на полу: в новостройке среди ночи обрушилась штукатурка

Потолок внезапно оказался на полу. И это не хозяйские эксперименты с дизайном — вниз рухнула «родная» отделка, которой нет и года. Счастье, что под руинами не оказалась собственница квартиры. Женщина проснулась ночью, услышав треск, и чудом избежала трагических последствий ЧП. Могли ли сами жильцы спровоцировать обрушение, или все же речь идет об ошибке застройщика?