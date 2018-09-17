Обвиняемого в убийстве 10-летней девочки арестовали на два месяца

Теперь его проверяют на причастность к другим преступлениям

В СИЗО ранее судимого 44-летнего жителя Каменска отправили в воскресенье. Его подозревают в убийстве малолетней девочки, чье тело нашли в ее собственной квартире 12 сентября. Обвиняемый пытался скрыться в Челябинской области. Там он, по информации следствия, мог совершить несколько разбойных нападений на магазины. Но пока Николая Агеева собираются судить только по 105-ой статье. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы

Также в разделе Криминал

В регионе ищут преступника, убившего 10-летнюю девочку
13.09.2018
В регионе ищут преступника, убившего 10-летнюю девочку
10-летняя девочка найдена мертвой в собственной квартире
12.09.2018
10-летняя девочка найдена мертвой в собственной квартире
В Челябинске задержан подозреваемый в убийстве десятилетней девочки
14.09.2018
В Челябинске задержан подозреваемый в убийстве десятилетней девочки
В Березовском подростки до смерти забили инвалида
20.08.2018
В Березовском подростки до смерти забили инвалида
Вчера
Обвиняемого в убийстве 10-летней девочки арестовали на два месяца