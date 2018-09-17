Обвиняемого в убийстве 10-летней девочки арестовали на два месяца

В СИЗО ранее судимого 44-летнего жителя Каменска отправили в воскресенье. Его подозревают в убийстве малолетней девочки, чье тело нашли в ее собственной квартире 12 сентября. Обвиняемый пытался скрыться в Челябинской области. Там он, по информации следствия, мог совершить несколько разбойных нападений на магазины. Но пока Николая Агеева собираются судить только по 105-ой статье. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы