Роботы-огнеборцы: как техника помогает тушить пожары

Пожарные показали лучшие образцы техники на выставке

В результате аварии бензовоза с легковушкой двое человек оказались в огненной ловушке. От неминуемой смерти их спасло лишь то, что неподалеку оказались пожарные. Из пылающего Ваза спасатели за считанные секунды сделали кабриолет, в то время как роботы-огнеборцы пытались ликвидировать угрозу взрыва. И это отнюдь не сцена из боевика, а сценарий показательных выступлений, которые проходят в эти дни на масштабной выставке спасателей.

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Роботы-огнеборцы: как техника помогает тушить пожары