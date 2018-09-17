Роботы-огнеборцы: как техника помогает тушить пожары

В результате аварии бензовоза с легковушкой двое человек оказались в огненной ловушке. От неминуемой смерти их спасло лишь то, что неподалеку оказались пожарные. Из пылающего Ваза спасатели за считанные секунды сделали кабриолет, в то время как роботы-огнеборцы пытались ликвидировать угрозу взрыва. И это отнюдь не сцена из боевика, а сценарий показательных выступлений, которые проходят в эти дни на масштабной выставке спасателей.