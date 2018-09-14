Вокруг Шарташа продолжат велодорожки на сотни миллионов рублей

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Это один из этапов благоустройства лесопарка у городского озера. На обновление велотрасс планируют потратить 360 миллионов рублей. Их возьмут из областного бюджета. По проекту, на эти средства будут отремонтировано больше 4 километров имеющихся троп и уложено 3 километра новых. Работы пройдут в два этапа: до конца октября подрядчику нужно будет подготовить документацию, а к концу декабря 2020 года полностью завершить работы.

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