В Первоуральской школе открыли класс профориентирования

По сути, это те же уроки труда, но в современном формате. Все практические навыки школьники отрабатывают на новейшем оборудовании. Есть даже виртуальный шлем, который позволит оказаться на производстве — виртуально, естественно. К станку призвали свердловских учеников, но все ради их же блага. Чтобы сразу на деле можно было понять: хочешь ты в будущем заниматься машиностроением, 3D проектированием или создавать роботов.