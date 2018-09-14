В Первоуральской школе открыли класс профориентирования

Чтобы школьники могли определиться с выбором профессии

По сути, это те же уроки труда, но в современном формате. Все практические навыки школьники отрабатывают на новейшем оборудовании. Есть даже виртуальный шлем, который позволит оказаться на производстве — виртуально, естественно. К станку призвали свердловских учеников, но все ради их же блага. Чтобы сразу на деле можно было понять: хочешь ты в будущем заниматься машиностроением, 3D проектированием или создавать роботов.

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