В музее наивного искусства отметили юбилей старика Букашкина

В 2018 ему исполнилось бы 80 лет

Панк-скоморох и самый известный старик Свердловска Б. У. Кашкин по паспорту был Евгением Малахиным. Во многом он был первым в перестроечное время. Букашкин первым начал устраивать флеш-мобы и курировать стрит-арт — тогда и слов таких еще не знали. В его послужном списке есть даже звание народного дворника России. Сегодня как раз дворы и заборы, а не только музеи, хранят память о чудаковатом старике.

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