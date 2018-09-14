В Екатеринбурге открылся фестиваль кукольных театров «Петрушка Великий»

На него съехались артисты и куклы со всего мира

И в эти дни любой желающий может убедиться: на сцене не игрушки, а самые живые образы. Считается, что кукольный театр — одна из древнейших форм искусства, берущая истоки в мистериях и магических обрядах, в которых неодушевленные предметы представали посланниками из потусторонних миров. Как эта загадка живет на современной сцене?

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