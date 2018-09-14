«Ситуация под контролем»: новые подробности обострения менингита в школах

Из-за вспышки инфекции на карантин закрыли несколько классов

Главная тема этой недели — менингит в школах Екатеринбурга — всколыхнула общественность. Но врачи спешат успокоить, это сезонное обострение энтеровирусной инфекции. Ситуация находится под контролем. Но самоконтроль горожанам советуют все же усилить: пить только чистую воду, проветривать помещения и регулярно устраивать уборку. Все в ваших руках, ведь прививки от менингита не существует. А передается зараза самым быстрым — воздушно-капельным путем. Как ученики подхватились вирус выясняет Роспотребнадзор. Уже исключили заражение через воду и пищу.

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