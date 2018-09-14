Новые технологии в центре Микрохирургии глаза позволяют прозреть за 15 минут

Операции спасают пациентов с катарактой

Замена хрусталика — одна из самых распространенных операций на глаза, все потому, что люди стали доживать до этого заболевания, признаются врачи. Чтобы вернуть ясность взору — на место пораженного хрусталика хирурги помещают линзу размером 6 миллиметров. Это ювелирная работа, поставленная на поток. Так в центре Микрохирургии глаза провели миллионную операцию.

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