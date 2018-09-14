Дальше только бегом: центр Екатеринбурга перекроют из-за Кросса наций

Ожидается, что в нем примут участие около 50 тысяч человек. Ради их безопасности движение транспорта в уральской столице ограничат. Маршрут кросса вновь проложен по Ленина — на участке от Мира до Восточной. Поэтому на время проведения забега вводятся ограничения для движения всех видов транспорта. С 09:30 до 14:30 нельзя будет не только по главному проспекту, но и по близ лежащим улицам — Мира и Гагарина — на участке от Малышева до Первомайской. Автомобилистам советуют заранее продумать пути объезда и места парковки, а пассажирам — учесть возможные изменения маршрутов автобусов, трамваев и троллейбусов.