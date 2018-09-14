Новый зоопарк в Екатеринбурге будет построен по европейскому образцу

Как и планировалось, комплекс разместят на окраине — в будущем микрорайоне Новокольцовский. Площадь зверинца составит двадцать гектаров, где между животными и людьми не будет барьеров. Посещение будущего зоопарка будет напоминать сафари. Обитателей от посетителей будут отделять не клетки и стекла, а ландшафт — скалистые насыпи или водяные рвы. Так люди смогут наблюдать зверей в их естественной среде обитания. Все вольеры выстроят по кругу и разделят на климатические зоны. Прогулявшись по степям среди верблюдов, гости перейдут в арктическую зону с песцами, пингвинами и белыми медведями. Центральное место в зоопарке займет тридцатиметровый тропический павильон с экзотическими животными. Чудо-комплекс должен появиться в городе к 300-летнему юбилею уральской столицы.