В Челябинске задержан подозреваемый в убийстве десятилетней девочки

ЧП произошло накануне в Каменске-Уральском

Мужчина, как и предполагали полицейские, пытался скрыться в другом регионе. Однако сыщики раскрыли план. В расправе над девочкой — которую сегодня похоронили — подозревают 44-летнего Николая Агеева. Мужчина уже был ранее судим. По версии следствия, в Каменске-Уральском он поссорился с собутыльником после чего убил его падчерицу, которая была с ними в квартире. Тело девочки нашли в ванной. Теперь Агееву грозит новый срок. Его обвиняют в убийстве малолетнего. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

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