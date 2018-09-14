В Челябинске задержан подозреваемый в убийстве десятилетней девочки

Мужчина, как и предполагали полицейские, пытался скрыться в другом регионе. Однако сыщики раскрыли план. В расправе над девочкой — которую сегодня похоронили — подозревают 44-летнего Николая Агеева. Мужчина уже был ранее судим. По версии следствия, в Каменске-Уральском он поссорился с собутыльником после чего убил его падчерицу, которая была с ними в квартире. Тело девочки нашли в ванной. Теперь Агееву грозит новый срок. Его обвиняют в убийстве малолетнего. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.