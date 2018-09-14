Штормом в Екатеринбурге сдуло несколько десятков деревьев

МЧС выступило со штормовым предупреждением и теперь собирается его продлить. Шквалистый ветер обломил не один десяток деревьев. От оборванных веток и стволов пострадали и машины, оставленные этой ночью во дворах. Многие жители сообщают и о поваленных ограждениях или оторванной кровле некоторых зданий. Сильнее всего ураган прочувствовали жители Сысертского, Белоярского и Волчанского городских округов. Там произошло отключение электричества на несколько часов. Без электричества в эту ночь остались около 3 тысяч человек. Между тем на сегодня в компанию уже поступило новое предупреждение о возможном ухудшении погоды в течение этих суток. Вновь ожидается шквалистый ветер до 25 м/с, сильный дождь и град. МЧС предупреждает, что на время осложнения погодных условий стоит воздержаться от прогулок по лесу.