В регионе ищут преступника, убившего 10-летнюю девочку

ЧП случилось в Каменске-Уральском, однако убийца мог скрыться в Челябинске

Напомним, тело девочки нашли накануне в собственной квартире. Первой версией убийства было ограбление — сообщалось, что из квартиры пропало около 50-ти тысяч рублей. Однако сейчас дело обрастает еще более жуткими подробностями. По словам соседей, убийцей мог оказаться собутыльник отчима девочки. По неподтвержденной информации, между мужчинами случился конфликт. После которого гость выгнал приятеля на улицу, а над девочкой надругался, после чего убил. Следователи составили фоторобот подозреваемого и просят вас сообщить о местонахождении мужчины.

Также в разделе Криминал

В Березовском подростки до смерти забили инвалида
20.08.2018
В Березовском подростки до смерти забили инвалида
Полицейские задержали телефонных мошенников, которые обманывали пенсионеров
04.09.2018
Полицейские задержали телефонных мошенников, которые обманывали пенсионеров
Неудачно посидел рядом: обвиняемый в педофилии фитнес-тренер предстал перед судом
16.08.2018
Неудачно посидел рядом: обвиняемый в педофилии фитнес-тренер предстал перед судом
Ударили по голове и пинали ногами: нападение на директора лифтовой компании
19.07.2018
Ударили по голове и пинали ногами: нападение на директора лифтовой компании
Сегодня
В регионе ищут преступника, убившего 10-летнюю девочку