В регионе ищут преступника, убившего 10-летнюю девочку

Напомним, тело девочки нашли накануне в собственной квартире. Первой версией убийства было ограбление — сообщалось, что из квартиры пропало около 50-ти тысяч рублей. Однако сейчас дело обрастает еще более жуткими подробностями. По словам соседей, убийцей мог оказаться собутыльник отчима девочки. По неподтвержденной информации, между мужчинами случился конфликт. После которого гость выгнал приятеля на улицу, а над девочкой надругался, после чего убил. Следователи составили фоторобот подозреваемого и просят вас сообщить о местонахождении мужчины.