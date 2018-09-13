Обед за Е-карту: школьные столовые переходят на новую систему оплаты

Качество школьного питания в городе под особым контролем. Для каждого возраста здесь составляют отдельное меню. Его согласовывают врачи Роспотребнадзора. Комплексные обеды сейчас заказывают больше 90 процентов учащихся. Педагоги и повара регулярно проводят в столовых дегустации для родителей. В рационе детей только полезные и безопасные продукты. Так, к примеру, полностью исключены жареные блюда. Но при составлении меню учитываются и пожелания самих учеников. Качества приготовленных блюд ежедневно контролирует комиссия, в которую входят сотрудники столовой, родители и школьный медик.