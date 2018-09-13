Новость, которая греет: в Екатеринбурге утвердили график подключения тепла

Как и раньше, отопительный сезон стартует в четыре этапа. В первую очередь, тепло дадут социальным объектам — школам, садикам, больницам. По информации энергетиков, нынче город будет согреваться от периферии к центру. Сперва потеплеет на Эльмаше, Сортировке, ЖБИ и Юго-Западе. Следом батареи станут горячими в Академическом и на ВИЗе, на Ботанике, Вторчермете и Уралмаше. И только к концу сентября отопление запустят в центральных и Пионерском районах Екатеринбурга. Подробную карту подключения можно найти на сайте городской теплосетевой компании. Подготовка крупных станций и локальных котельных должна завершиться на этой неделе.