Новые подозрения на менингит: еще две школы Екатеринбурга проверяют из-за опасного вируса

По официальным данным, заболевание подтвердилось у 11 детей

Зараза косит екатеринбургских школьников: в 5 гимназии зарегистрированы новые случаи менингита. По официальным данным, заболевание подтвердилось у 11 детей. И это не предел, говорят врачи. Инкубационный период у инфекции 9 дней, так что, возможно, заболевших будет больше. Энтеровирусная инфекция — причина менингита — шагнула дальше: единичные случаи фиксируют и в других учебных заведениях города. Действительно, менингит — настоящая головная боль для врачей, подобные вспышки случаются каждую весну и осень.

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Новые подозрения на менингит: еще две школы Екатеринбурга проверяют из-за опасного вируса