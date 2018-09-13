Массовый прокол: на Рощинской проткнули колеса двух десятков автомобилей

Дорога оказалась непростой — ведь злоумышленники порезали по два-три колеса на каждом автомобиле. Судя по проколам, неизвестные орудовали ножом шириной около сантиметра. Вот только найти хулиганов вряд ли удастся — видеонаблюдения возле дома нет. Парковка здесь бесплатная, но ворота на ночь закрываются и дом охраняется, правда сторожа отказались объясняться с пострадавшими жильцами. На место прибыли сотрудники полиции, они взяли с потерпевших объяснения и предложили написать заявления. А в шиномонтаже по соседству всем пострадавшим предоставили скидку на ремонт колес.