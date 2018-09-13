Ждать следующей поставки — риск для здоровья. Но помочь пациентам тут могут не только доктора, но и юристы. Речь идет об одной разновидности инсулина — под названием «хумалог». В аптеке, где пациенты получает бесплатный инсулин, тоже находятся в неведении. Им приходится оправдываться перед десятками диабетиков из Кольцово, Компрессорного и Истока.
Инсулин — в дефиците: почти две недели диабетики не могут получить лекарство
В единственной муниципальной аптеке, где препарат выдают бесплатно, полки пустуют
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Инсулин — в дефиците: почти две недели диабетики не могут получить лекарство