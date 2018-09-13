Хирурги первой областной больницы провели сложнейшую операцию на сердце

Они заменили пожилой пациентке сердечный клапан

Уникальным для наших врачей подобное вмешательство уже не назовешь, но такие операции пока еще редкость для уральцев. Надежда на жизнь — пока очень дорогое удовольствие, но к счастью бесплатное для пациентов. Куда важнее вопрос гарантии долголетия. Из-за новых ноток в голосе Любовь Алексеевну не узнают даже близкие люди. После операции пациентке хочется смеяться и петь — ее сердце бьется, как в молодости. А ведь еще совсем недавно у 69-летней пенсионерки был тройной порок.

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Хирурги первой областной больницы провели сложнейшую операцию на сердце