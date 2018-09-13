Хирурги первой областной больницы провели сложнейшую операцию на сердце

Уникальным для наших врачей подобное вмешательство уже не назовешь, но такие операции пока еще редкость для уральцев. Надежда на жизнь — пока очень дорогое удовольствие, но к счастью бесплатное для пациентов. Куда важнее вопрос гарантии долголетия. Из-за новых ноток в голосе Любовь Алексеевну не узнают даже близкие люди. После операции пациентке хочется смеяться и петь — ее сердце бьется, как в молодости. А ведь еще совсем недавно у 69-летней пенсионерки был тройной порок.